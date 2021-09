Automobilist schept fietsster, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Het slachtoffer van de aanrijding in Dongen is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

Een fietsster is dinsdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Eindsestraat in Dongen. Het slachtoffer werd rond kwart over vijf geschept door een automobilist.

"Het slachtoffer kwam na de aanrijding op een verkeersheuvel terecht", laat een ooggetuige weten.

Spoed

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances en een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe de aanrijding in Dongen kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

