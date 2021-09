Appartement uitgebrand in Oss, brandweer redt honden

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Aan de Jeneverbes in Oss is woensdagochtend brand uitgebroken in een appartement. De bewoner van het appartement was niet thuis. Andere bewoners de flat ontruimd voordat de brandweer aanwezig was. De brandweer haalde twee honden uit het appartement.

Er raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer heeft de brand kunnen blussen voordat naastgelegen appartementen schade opliepen. Het appartement onder waar er brand uitbrak, heeft waterschade opgelopen. De twee honden zijn overdragen aan de dierenambulance.

