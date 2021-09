Felicitaties op 70e verjaardag Willy en René van de Kerkhof: 'Toffe gasten'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Felicitaties voor Willy en Rene van de Kerkhof die 70 zijn geworden

Willy en René van de Kerkhof vieren vandaag hun 70e verjaardag. De bekendste voetbaltweeling van Nederland wordt gefeliciteerd door onder anderen Ronald Koeman, Louis van Gaal, Sjaak Swart en Frank Lammers.

Ronald Koeman vertelt in zijn felicitatie dat de tweeling er met hun 70 jaar er nog steeds even goed en fit uitziet. Bondscoach Louis van Gaal noemt de broers 'iconen van het Nederlandse voetbal'.

"Ik vind jullie twee toffe gasten", zegt Sjaak Swart. PSV-directeur Toon Gerbrands en voetbalfan Frank Lammers vragen zich af wie van de tweelingbroers als eerste geboren is. "Ik denk dat ze bij hoge uitzondering precies tegelijk naar buiten gekomen zijn", zegt de acteur. In de video boven de tekst zie je nog meer felicitaties voor de jarige broers.

Nog even in het kort wat René en Willy zo bijzonder maakt:

René van de Kerkhof

René is zonder twijfel de brutaalste en meest avontuurlijke van de twee gebroeders. Zijn talent werd ook het eerst ontdekt zodat hij het snelst het eerste elftal van FC Twente haalde en ook eerder dan Willy in het Nederlands Elftal stond. Ook was René altijd het meest eigenzinnig. Niet voor niets luidde zijn bijnaam ‘de blinde’ omdat hij in zijn snelheid en aanvalsdrift nogal eens een ploeggenoot in scoringspositie over het hoofd zag.

Ook was René de ‘gebroeder’ die per se nog een keer in het buitenland wilde spelen. Nadat hij mooie transfers naar Engeland en Italië in rook op zag gaan, heeft hij toch nog in Griekenland en Hong Kong gevoetbald.

Speelde in totaal 407 wedstrijden (voor FC Twente, PSV, Apollon Athene, Seiko Hong Kong, Helmond Sport en FC Eindhoven).

Scoorde 112 keer.

Gaf 99 assists.

Pakte 11 gele kaarten en 1 rode kaart.

Werd drie keer kampioen van Nederland met PSV en één keer kampioen van Hong Kong.

Kwam 47 keer voor Oranje uit.

Scoorde als international 5 keer.

Willy van der Kerkhof

Willy was de honkvaste van de twee. Hij bleef PSV liefst vijftien jaar trouw en heeft er nooit spijt van gehad dat hij in Brabant is blijven plakken. In al die jaren groeide hij uit tot de ultieme teamspeler, een ijverige gaatjesdichter en controleur op het middenveld. De ‘stofzuiger’ was Willy’s voetbalalias. Het lag dan ook voor de hand dat hij na zijn carrière eerst voor een schoonmaakbedrijf ging werken.

Ook Willy haalde al jong de top en hij was een volhouder. Typerend voor zijn karakter was dat Willy vrijwillig afstand deed van zijn basisplaats toen PSV zich in 1985 versterkte met Frank Arnesens. Maar als de trainer hem nodig dan stond hij er. Altijd.

Speelde in totaal 561 wedstrijden (voor FC Twente en PSV).

Scoorde 62 keer.

Gaf 72 assists.

Pakte 25 gele en 1 rode kaart.

Werd 6 keer kampioen van Nederland met PSV.

Kwam 63 keer voor Oranje uit.

Scoorde als international 8 keer.

In de eerste editie van de 'Willy en René-podcast' komt de vraag wie van de twee nou de beste was. "Ik was de beste," stelt René stellig, "en daar zal Willy het mee eens zijn." "Absoluut", voegt Willy toe. "Zeker in het begin van mijn carrière. René was al op jonge leeftijd top en ik keek vooral toe." Zonder zijn broer won Willy met PSV in 1988 de Europa Cup 1. "Ik was een laatbloeier."

Het favoriete elftal van Willy en René van de Kerkhof. vergroot

In de 'Willy en Rene podcast' maakt de tweeling onder andere hun favoriete elftal bekend, samengesteld uit spelers met wie ze allebei hebben gespeeld.

