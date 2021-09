Bestuurder bekneld na botsing, aanhanger van tractor kantelt

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision vergroot

Op een rotonde op de Biesbosweg in Waalwijk is woensdagmiddag een auto met de aanhanger van een tractor gebotst. De bestuurder van de auto zat bekneld in zijn voertuig. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De auto is vermoedelijk onder de aanhanger terechtgekomen, waarna de aanhanger is gekanteld. Het zand ligt op het wegdek en de weg is afgesloten. De bestuurder van de tractor is ongedeerd.

