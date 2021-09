Scholieren bouwen achtbaan in de achtertuin voor hun profielwerkstuk

Sander en Pieter bij hun achtbaan (foto: 2College Durendael, Geert van der Mijden). vergroot

Kun je met weinig geld en zonder een bouwopleiding een achtbaan bouwen? Dat vroegen vier havoleerlingen van het 2College Durendael in Oisterwijk zich af. Sander van Hulten, Luuk Vugts, Ruben Nuijten en Pieter Fuller besloten de uitdaging aan te gaan voor hun profielwerkstuk.

Op de boerderij van Sanders ouders in Biezenmortel gingen de jongens aan de slag. Door te experimenteren met verschillende bouwmaterialen, hoogtes en snelheden probeerden de jongens erachter te komen hoe ze hun achtbaan het beste konden bouwen.

Dat zorgde af en toe voor flinke discussies. “Twee van ons wilden de achtbaan rond maken, maar de andere twee dachten dat het karretje dan uit de bocht zou vliegen. Uiteindelijk hebben we toch maar het zekere voor het onzekere genomen, dat is beter dan dat het karretje het einde niet zou halen”, vertelt Ruben.

"We konden al wel goed samenwerken, maar werden daar nog sterker in."

Hoewel ze af en toe wel chagrijnig waren op elkaar, is het de goede vrienden toch gelukt. Na elf dagen hard werken was hun eigen achtbaan, ‘De Durendaeler’ af. En dat zonder enige hulp van anderen. Het is natuurlijk geen Python of Baron 1898, zoals in de Efteling, geworden. Het is dan ook niet veilig genoeg voor mensen om er een ritje mee te maken. Maar de achtbaan rijdt soepel over de baan en dat was het doel van de jongens.

Nu de achtbaan af is, is het tijd voor de jongens om de vragen van hun onderzoek te beantwoorden. “Ook dat doen we samen”, vertelt Sander. “We hebben veel geleerd van dit project. We konden al wel goed samenwerken, maar omdat je bijna twee weken bij elkaar bent, word je daar nog sterker in’’, aldus Ruben.

"Ons volgende project is ons eindexamen halen."

Helaas moet de achtbaan weer worden afgebroken, want het werk op de boerderij van Sanders ouders gaan natuurlijk gewoon weer door. "Maar gelukkig hebben we alles gefilmd", vertelt Sander.

Wat gaan de vier vrienden nu doen? "Ons volgende project is ons eindexamen halen. Daar krijgen we het volgens mij al druk genoeg mee", lacht Ruben. "Maar wie weet als we ouder zijn en nog wat meer technische kennis en ervaring hebben dat we dan een achtbaan gaan bouwen waar wel mensen in kunnen, dat zou heel leuk zijn."

In de video laten de vier scholieren hun achtbaan zien:

