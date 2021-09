PSV treft lastig Real Sociedad, maar wil thuis de punten pakken

PSV-trainer Roger Schmidt wil thuis drie punten pakken tegen Real Sociedad vergroot

PSV is gewaarschuwd voor Real Sociedad. Trainer Roger Schmidt en verdediger Andre Ramalho zijn onder de indruk van de Spaanse ploeg en zijn op alles voorbereid. De trainer is wel duidelijk. "Thuis moeten de punten gepakt worden."

Donderdagavond begint PSV aan de Europa League. In een poule met Real Sociedad, AS Monaco en Sturm Graz kennen de Eindhovenaren een pittige loting. De eerste wedstrijd is in het Phillips Stadion tegen Real Sociedad.

Op de vraag of PSV gelijk de sterkste tegenstander van de poule treft, geeft trainer Roger Schmidt een dubbel antwoord. “Als je kijkt naar de vorm is Sociedad de lastigste tegenstander. AS Monaco zit misschien nu in een mindere flow, maar als zij straks ook weer beter gaan voetballen hebben we daar ook een meer dan geduchte tegenstander aan.”

Daarnaast wil Schmidt ook niemand de favorietenrol toekennen. “Het maakt voor mij niet uit wie er favoriet is. Wij willen morgen winnen dat is duidelijk.”

Verwachtingen

Real Sociedad staat in Spanje bekend om zijn aanvallende intenties. Toch gaat de hoofdcoach nog niet uit van een open wedstrijd. “Sociedad is een heel sterk team. Ze kunnen goed aanvallen maar staan in de organisatie ook goed. Het is afwachten met welke intenties ze morgen gaan spelen. Maar wij zijn ook niet voorspelbaar.”

Wel krijgt Real complimenten van PSV'er André Ramalho. “De club wordt alleen maar sterker en is dit seizoen ook weer sterker dan voorheen. De resultaten laten zien dat dit een goed elftal is."

Schmidt steunt de woorden van zijn verdediger. “Er is de afgelopen jaren erg goed beleid gevoerd bij de Basken. Er staat een goede mix van jong en oud op het veld. Winnen van Sociedad wordt een grote uitdaging. Maar willen wij de knock-outfase halen moeten we thuis de punten pakken."

Doelstelling

PSV miste op een haar naar het hoofdtoernooi van de Champions League en speelt nu zes wedstrijden in het één na hoogste Europese hoofdtoernooi. De trainer kijkt uit naar de wedstrijden. “Ik hou van de wedstrijden tegen clubs uit andere landen. Vorig seizoen hebben we ons ook goed laten zien op dit niveau. Dat willen we dit jaar weer.”

De doelstelling voor de Eindhovenaren is duidelijk: “We willen de knock-outfase halen.” Zodra die doelstelling behaald is, zal er verder worden gekeken naar wat er mogelijk is.

Donderdag moet PSV het nog altijd doen zonder Ibrahim Sangaré. Ryan Thomas keert terug in de selectie. Davy Pröpper, Maxi Gomez en Carlos Vinícius zijn nog twijfelgevallen. De laatste moest lang wachten op een werkvergunning, maar dat lijkt woensdagmiddag rond te komen.

