Kloosterzusters gaan kleiner wonen en dus gaat de inboedel in de verkoop

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 'Niet kijken, maar kopen.' Zusters zetten inboedel klooster te koop

De zusters van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout zetten binnenkort een deel van hun inboedel te koop. Ze gaan kleiner wonen en dat betekent dat er opgeruimd moet worden. “We zetten overbodige spullen in de verkoop”, vertelt zuster Simone. “Schatten? Ja, die zitten er ook bij”, vertelt ze. “Bijvoorbeeld een heel bijzondere waskom, die de laatste Oostenrijkse keizerin Zita hier nog heeft gebruikt.”

Rob Bartol Geschreven door

Antiek, meubels, kunstvoorwerpen en religieus erfgoed zijn binnenkort allemaal te koop. Een deel van het kloostercomplex wordt afgestoten omdat het aantal zusters benedictinessen de afgelopen jaren is gedaald van tachtig naar twintig.

“We blijven wel in Oosterhout hoor”, benadrukt zuster Simone. “De nieuwbouw uit de jaren tachtig waar we nu wonen wordt een woonzorgvoorziening voor mensen met een beperking. Zelf gaan we in het oude abdijgebouw wonen.”

"Haar nichtje woonde in dit klooster en de keizerin kwam dan wel eens op bezoek."

Om ruimte te maken gaan dus heel veel spullen in de verkoop: prullaria, maar ook spullen met een bijzonder historisch verhaal. Diep verborgen in een kast wordt een waskom tevoorschijn gehaald, die de laatste Oostenrijkse Keizerin Zita nog heeft gebruikt.

"Haar nichtje woonde in dit klooster en de keizerin kwam dan wel eens op bezoek. Dan werd natuurlijk alles uit de kast gehaald om het haar naar de zin te maken. Prachtig toch, de keizerin heeft deze waskom gebruikt.”

“Sommigen spullen waren zo waardevol, daar hadden we zelf geen idee van."

De spullen uit het klooster worden op zaterdag 25 september verkocht tijdens een zogeheten kloostermarkt. “Er is echt heel veel", vertelt zuster Simone die wijst op een soort hutkoffer, die bekleed lijkt te zijn met dierenhuiden. Vraagprijs 500 euro. "Het is de tweede en laatste keer dat we dit doen. Spullen die overblijven worden later in één keer verkocht."

De zusters hebben Guus van den Hout, adviseur cultureel erfgoed, ingeschakeld om te adviseren over de te verkopen spullen. “Sommigen spullen waren zo waardevol, daar hadden we zelf geen idee van. Hij heeft mede de vraagprijs bepaald, maar ons ook geadviseerd om iets wel of niet te verkopen.”

De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in het oude klooster, het gebouw waar de twintig overgebleven zusters straks gaan wonen. Momenteel wordt het oude klooster flink gerenoveerd. Dat moest ook wel want het gebouw was slecht geïsoleerd en de kwaliteit van leidingen voor water en elektriciteit waren niet meer van deze tijd.

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.