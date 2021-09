Dit kan PSV vanavond verwachten van Real Sociedad

Vreugde bij de spelers van Real Sociedad (Foto ANP) vergroot

Voor PSV begint donderdagavond de Europa League met een belangrijke ontmoeting met Real Sociedad. De Baskische club komt op bezoek in het Phillips Stadion en is misschien wel de grootste concurrent in de strijd om Europese overwintering.

Real Sociedad is voor het grote publiek nog een onbekende naam, maar de club timmert al jaren aan de weg. Wie de prestaties van de Spaanse club op een rijtje zet, ziet dat er de afgelopen jaren steeds beter werd gepresteerd. Afgelopen seizoen eindigde de club op de vijfde plek in de Spaanse competitie. De beste prestatie van de club in de afgelopen zeven jaar.

De huidige nummer vier van Spanje reist met veel vertrouwen af naar Eindhoven. Van de eerste vier competiewedstrijden won de club er drie. Alleen FC Barcelona was een maatje te groot.

Verfrissend voetbal

Real Sociedad is een club uit Baskenland. Tot 1989 had de club ook alleen nog maar Baskische spelers onder contract staan. Daarna werden al enkele buitenlandse spelers toegevoegd, maar waren Spaanse spelers nog niet welkom. Pas na 2002 wordt er ook minder moeilijk gedaan over Spaanse spelers zonder Baskische achtergrond.

De kern van Real Sociedad bestaat tegenwoordig vooral uit Spaanse spelers. In de huidige selectie zitten maar vier buitenlandse spelers die regelmatig minuten maken.

De ploeg van trainer Imanol Alguacil speelt verfrissend voetbal. De hoofdcoach is ook een groot fan van Sociedad en leidde de club verleden jaar naar de eerste prijs in 34 jaar. Het zorgde voor mooie beelden op de persconferentie.

Een van de weinige buitenlandse spelers in de selectie van Real Sociedad is een oude bekende. Alexander Isak speelde een half seizoen op huurbasis bij Willem II en wist zichzelf daar in zes maanden tijd onsterfelijk te maken.

Daarna werd de spits voor 6,5 miljoen verkocht aan de Basken. De aanvaller is ook in San Sebastian inmiddels onbetwiste basisspeler. Vorig seizoen was hij in 34 wedstrijden goed voor 17 doelpunten.

Blikvanger

Een andere blikvanger binnen de selectie van Real Sociedad is David Silva. De oud-sterspeler van Manchester City werd in het verleden twee keer Europees Kampioen en één keer wereldkampioen.

Real Sociedad speelde pas twee keer eerder tegen een Nederlandse club. Vorig seizoen trof het in de Europa League AZ in de poulefase. In San Sebastian gingen de Alkmaarders onderuit met 0-1. In Alkmaar bleef het 0-0.

Vanavond kan PSV dus de eerste Nederlandse club worden die in een officiële wedstrijd wint van Real Sociedad. Een lastige klus, maar als PSV wil overwinteren in de Europa League, dan zal een goed resultaat nodig zijn.

