Man reed tijdens proefrit met Mercedes na nog geen 200 meter tegen tractor

De man die woensdagmiddag in Waalwijk gewond is geraakt bij een ongeluk tussen een Mercedes en een tractor, maakte op dat moment een proefrit. De drie jaar oude Mercedes van 41.000 euro is van dealer RJ Automobielen en eigenaar Ricardo is ontzettend geschrokken van wat er gebeurd is. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt."

De sportieve Mercedes met 28.000 kilometer op de teller stond tot woensdagmiddag te glanzen in de showroom van de autodealer. De potentiële koper wandelde ruim twee uur door de zaak en nam volgens één van de medewerkers rustig de tijd. ''We hebben uitgebreid gekletst en zijn veel over zijn leven te weten gekomen. Hij was ook jong, eind twintig ongeveer denk ik.''

Rond twee uur koos de man een zwarte Mercedes uit voor een proefrit. Hij had nog geen tweehonderd meter gereden toen het misging. Op een rotonde botste de Mercedes tegen de aanhanger van een tractor.

"We zijn er met zijn allen naartoe gereden om te kijken of we iets konden doen."

Ricardo was samen met zijn collega's nietsvermoedend aan het werk op de zaak. Een van de werknemers reed per toeval langs de plek van het ongeval en herkende de Mercedes. Hij reed terug naar de zaak en waarschuwde meteen de rest van het personeel.

"We zijn er met zijn allen naartoe gereden om te kijken of we iets konden doen, maar er waren al heel veel hulpdiensten. De bestuurder zat klem in de auto, maar ze hebben hem eruit kunnen halen. Ik heb gezien hoe hij op een brancard in de ambulance werd gereden." Hoe ernstig hij eraan toe is, weet Ricardo niet, maar een van de medewerkers zag wel dat de man nog kon praten. Ook bewoog hij een beetje. ''Ik hoop dat we snel meer nieuws krijgen over hoe het met hem gaat.''

De politie heeft beloofd Ricardo op de hoogte te houden. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. De politie is nu nog bezig met het onderzoek en daarvoor neemt ze ook de Mercedes mee. "Uiteindelijk krijg ik die wel terug," zegt Ricardo. "Maar de wagen is er behoorlijk slecht aan toe."

Hoe hij de schade vergoed krijgt, weet Ricardo niet zeker, maar dat zal zeker gebeuren. "Ik zal je ook eerlijk zeggen dat ik daar nog niet zo mee bezig ben geweest. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, zal de verzekering van de tractorbestuurder of onze verzekering moeten uitkeren."

