Man verkracht vrouw en mishandelt twee anderen: 20 maanden celstraf

Een man van 41 uit Cuijk moet twintig maanden naar de gevangenis omdat hij een heeft vrouw verkracht en twee andere vrouwen heeft mishandeld. Ook stal hij iemands telefoon en stak hij een autoband lek. De man moet zich ook laten behandelen aan zijn psychische problemen. Dat heeft de rechtbank Den Bosch besloten.

De verkrachting vond plaats in oktober 2018. De man vroeg aan een vrouw die toen 19 was of zij een stukje met hem ging lopen. Hij had haar ontmoet bij het Verdihuis, een crisisopvang en woonbegeleiding in Oss.

Mishandelingen en diefstal

In januari 2019 mishandelde de man zijn toenmalige partner in Berghem. Hij schopte en sloeg haar, duwde haar hoofd tegen de muur en gooide haar op de grond. In september van dat jaar mishandelde de man een vrouw uit Nijmegen. Zij lag in een park in die stad te slapen en hij bood haar aan om mee naar zijn huis te gaan. Eenmaal bij hem thuis, sloeg hij meerdere keren met zijn vuist in haar gezicht.