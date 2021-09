Drugsafval geloosd in natuurgebied Oostelbeers, tienduizenden euro's schade

Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Op Landgoed Baest in Oostelbeers is woensdagmiddag een lading drugsafval geloosd.

Op Landgoed Baest in Oostelbeers is woensdagmiddag een lading drugsafval geloosd. Het gaat vermoedelijk om duizenden liters. De kosten voor het opruimen kunnen volgens Brabants Landschap, de eigenaar van het natuurgebied, wel eens hoog oplopen. "De ervaring leert dat zoiets duizenden al dan niet tienduizenden euro's kost", zegt Arjen Simons van Brabants Landschap. Dit is volgens hem de zoveelste keer dat er drugsafval wordt gevonden in een natuurgebied.

Het afval werd woensdagmiddag gevonden door een medewerker van Brabants Landschap. Niet in jerrycans, maar in een grote plas op het gras. "Het ligt in een wei waar koeien in staan. Dat risico nemen de mensen die het dumpen ook nog eens. Het interesseert ze gewoon niks. Gelukkig is er niks met de koeien gebeurd, maar als het later was ontdekt had het anders kunnen afgelopen", vertelt Arjen.

Na de melding kwam de brandweer metingen doen om te kijken of het daadwerkelijk gaat om drugsafval. "We kunnen niet honderd procent herleiden wat voor soort vloeistof het is. Maar we hebben heel sterk de indruk dat het van synthetische drugs afkomstig is", zo laat de brandweer weten. Hoe het afval in het natuurgebied is geloosd, is niet bekend. Er ligt alleen een grote plas vloeistof, maar geen jerrycans of andere middelen.

Dat er drugsafval in een natuurgebied wordt gevonden, is volgens Arjen geen uitzondering. "Helaas hebben we hier wel ervaring mee. Dit gebeurt te vaak, misschien zelfs wel steeds vaker de laatste tijd. In heel Brabant echt wel meer dan tien keer per jaar", weet hij. Ook de manier waarop het woensdag is gedumpt, ziet hij vaker. "Soms liggen jerrycans met drugsafval gesloten op een veld. Maar soms tref je ook een grote plas aan. Misschien dat het uit een busje is geloosd of zo."

Arjen baalt dat er alweer drugsafval is gedumpt in de natuur. "Het voelt heel onrechtvaardig. Het is niet ons afval, het is een maatschappelijk probleem. Maar uiteindelijk ben je als terreineigenaar verantwoordelijk voor het opruimen en voor de kosten." Volgens Arjen is er wel een subsidieregeling voor dit soort gevallen, maar dekt die soms de hoge kosten van het opruimen niet. "En al dat geld kunnen we nu niet besteden aan waar we voor zijn, namelijk natuurbeheer."

"We zijn zeker een half jaar verder voordat het er weer een beetje normaal uitziet."

Na de vondst van het afval moest het zo snel mogelijk opgeruimd worden. Anders trekt de vloeistof de grond in en verspreidt deze zich. Rond acht uur 's avonds werd de vervuilde grond afgegraven. Zo'n dertig kubieke meter aan vervuilde grond is afgevoerd.

Hierna kan het nog lang duren voordat het stukje natuur weer helemaal is hersteld. "We zijn zeker een half jaar verder voordat het er weer een beetje normaal uitziet. En nu zijn we er nog op tijd bij. Als het er langer had gelegen, had het in het grondwater kunnen trekken en dat heeft nog veel grotere gevolgen", vertelt Arjen.

Volgens hem moet er een oplossing komen om de toename van dit soort dumpingen in de natuur te voorkomen. "Er moet meer toezicht in buitengebieden komen. Want nu komt het allemaal op onze schouders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar binnensteden: daar surveilleert de politie en gebeurt zoiets bijna niet. Maar in een buitengebied is de pakkans uitermate laag. Als er iemand eens in de zoveel tijd rondrijdt, scheelt dat al veel."

