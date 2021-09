Straten in Vlijmen onder water door gesprongen leiding

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

In de wijk Vliedberg in Vlijmen staan de straten woensdagavond blank. Het water stroomt door de Oranjestraat en omliggende straten. Een waterleiding zou gesprongen zijn, waarna het riool is overstroomd. Het gevolg: wc-papier en uitwerpselen drijven er door de straten.

Ista van Galen Geschreven door

De brandweer en Brabant Water zijn ter plaatse, onder meer om de leidingen af te sluiten. Om te voorkomen dat het water de huizen inloopt, heeft de brandweer zandzakken neergelegd.

Straten eerder ook onder water

Dit is de tweede keer in korte tijd dat de straten in Vliedberg onder water staan. Vorige week vrijdag was de wateroverlast er zo hevig dat sommige kelders blank kwamen te staan. Dat kwam door flinke regenbuien, waarna de riolering het niet meer aankon. De brandweer moest al snel met meerdere voertuigen in actie komen om het overtollige regenwater weg te pompen.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

