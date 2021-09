Coronanieuws: 206 nieuwe besmettingen in Brabant

17.52

De vaccinatielocatie in Eindhoven gaat verhuizen. Vanaf maandag 20 september kunnen inwoners zich in Eindhoven laten vaccineren aan de Antoon Coolenlaan 5, bij de GGD-testlocatie. Deze nieuwe locatie is zeven dagen per week open, ook voor prikken zonder afspraak. Dit weekend is de vaccinatielocatie aan de Theo Koomenlaan beide dagen nog geopend van 9.00 – 16.30 uur, zondagavond sluit deze vaccinatielocatie definitief.