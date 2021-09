Coronanieuws: minderheid Nederlanders voor beperkingen ongevaccineerden

6.18

Het aantal coronagevallen daalt momenteel vrijwel overal in Nederland, maar het is nog niet genoeg voor een andere kleur op de coronakaart van Europa. Het hele land is ook de komende week rood. Dat komt doordat zo'n 5 procent van alle uitgevoerde tests positief is. Als de daling doorzet, zou een verlaging van de waarschuwingskleur binnenkort in beeld kunnen komen.