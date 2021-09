Brand in stal met kalveren, brandweer rukt uit met ploegen uit hele regio

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Veel rook bij korte brand in schuur met 60 kalveren in Oijen

Bij een brand in een schuur met zestig kalveren aan de Oijense Bovendijk in Oijen is donderdagochtend veel rook vrijgekomen. De melding van de brand kwam rond zeven uur binnen, een halfuur later was het sein brandmeester al gegeven.

De zestig kalveren hadden last van de rook en worden door een dierenarts nagekeken, meldt een woordvoerder van de brandweer. De brandweer rukte met ploegen uit de hele regio uit om het vuur te blussen.

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

