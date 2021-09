Snollebollekes Live in Concert gaat eindelijk door: 'Gruwelijk blij mee'

Eindelijk kan Snollebollekes weer los op een groot podium (foto: ANP). vergroot

Fans hebben er anderhalf jaar op moeten wachten, maar Snollebollekes Live in Concert gaat door in oktober 2021. Vier concerten die voor eind maart en begin april 2020 op de agenda stonden, gaan nu in oktober door in het Gelredome in Arnhem.

"We hebben wat geduld moeten hebben, maar met het goede nieuws van 14 september kan het ein-de-lijk gezegd worden: Snollebollekes Live in Concert gaat definitief door in oktober 2021", schrijft de organisatie op de website van het concert. "Vier shows in het Gelredome zonder anderhalve meter, maar met tientallen gastoptredens en vooral heel veel Snollebollekes."

Adri van den Berk van Berk Music Productions heeft wel even staan juichen na de persconferentie van dinsdag. "Alles stond natuurlijk al anderhalf jaar in de steigers, nu kan het stof eraf. Het gaat een ouderwets groot festival worden. We zijn gruwelijk blij, net als Rob."

Voor de vier concerten zijn een paar kaarten teruggekomen, door de dubbele verplaatsing in de coronaperiode. Liefhebbers kunnen dus nog aan tickets komen, al gaat het volgens Van den Berk om een minimaal aantal kaarten.

Voor Snollebollekes - en de tientallen artiesten die gastoptredens verzorgen - is het een echte goednieuwsshow. De 75-procent bezetting doet voor deze concerten namelijk geen pijn. "Het stadion heeft een grote capaciteit, maar we hebben een groot podium en een grote catwalk. Daardoor hebben wij niet veel last van het 75 procent-verhaal."

Veel muziekliefhebbers kijken uit naar concerten en optredens, merkt Van den Berk. "Op kantoor merken we het ook, er komen veel boekingen binnen. Het is echt even wennen, maar dat is geen straf."

Ook voor Rob Kemps, zanger van Snollebollekes, zal het wennen zijn dat hij straks in ruim een week weer vier grote optredens mag geven. "Hij gaat van niks naar heel veel. Daar moet zijn stem ook tegen kunnen. Een dj kan draaien, maar een stem is afhankelijk van souplesse. Dat is niet alleen Rob, dat is zo bij alle artiesten. Je moet het zien als zwemmen. Als je dat vijf jaar niet hebt gedaan, dan is dat toch ook even wennen als je weer in het water duikt."

