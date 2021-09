Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Voetganger (63) overleden na aanrijding op zebrapad

Een man is donderdagochtend overleden na een aanrijding met een auto op de Claudius Prinsenlaan in Breda. Hij liep over een zebrapad en werd daar geschept door een 24-jarige automobilist uit Breda. Het slachtoffer is een 63-jarige man uit Rucphen.

De man kwam door het ongeluk op de voorruit van de auto terecht. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Chassé Theater. Onder meer een traumahelikopter rukte uit om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, daar overleed hij korte tijd later. De bestuurder van de auto is aangehouden.

De weg was afgesloten voor politieonderzoek. Mensen die het ongeluk zagen gebeuren, worden gehoord.

