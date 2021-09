Voetganger zwaargewond na aanrijding in Breda

Een man is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Hij liep over een zebrapad en werd daar geschept.

Het ongeluk gebeurde op de Claudius Prinsenlaan in Breda, ter hoogte van het Chassé Theater. Onder meer een traumahelikopter rukte uit om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is aangehouden.