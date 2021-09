'Levensgevaarlijke' hennepkwekerij ontdekt, alleen tijgerend bereikbaar

Na een anonieme tip heeft de politie aan de Jules de Beerstraat in Tilburg een ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Onder een bedrijfspand zijn enkele honderden planten gevonden. Om de kwekerij te bereiken, moest een flink stuk getijgerd worden.

Dat de naar schatting drie- tot vijfhonderd planten onder een bedrijfspand staan, maakt het een bijzonder risicovolle situatie, laat een politiewoordvoerder weten. "Je moet tijgeren om op de plek te komen. Het duurt ook echt even voor je er bent. Als je daar dan bent en er gaat iets mis, dan is het klaar met je. Het is echt levensgevaarlijk."