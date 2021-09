Groep jongeren wil bevrijders eren: 'Ze waren toen net zo oud als wij nu'

Een groep twintigers uit Roosendaal wil de viering van de bevrijding van Roosendaal nieuw leven inblazen. Op zaterdag 30 oktober willen ze met een stoet legervoertuigen en gekleed in de uniformen van de Britse bevrijders, de route rijden die de geallieerden aflegden om de Duitsers te verjagen. "Ook om aan te geven dat de soldaten van toen dezelfde leeftijd hadden als wij nu zijn", zegt Kim Witteveen van The Dutch Bears.

De naam van de groep jongeren van 23 jaar verwijst naar de Britse Polar Bear Division die Roosendaal in 1944 na een felle strijd bevrijdde van de Duitsers.

De jonge twintigers verdiepen zich al jaren in de oorlogsgeschiedenis van de regio en maakten zelfs een film over bevrijdingsroute van de geallieerden. "Wij hebben echt interesse in die oorlog, maar dan vooral de persoonlijke verhalen. Die zijn eigenlijk totaal niet te bevatten voor jongeren uit de 21e eeuw", legt Kim uit.