Coca-Cola gaat evenveel water teruggeven aan de natuur als het oppompt

De Coca-Colafabriek in Dongen wil in 2030 even veel water teruggeven aan de natuur als het bedrijf gebruikt bij het maken van frisdrank. Dan gaat het over zo'n 700 miljoen liter water per jaar. Het is een van de plannen die het Dongense bedrijf donderdag een platinum certificaat van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship opleverde.

De fabriek in Dongen maakt per jaar ruim 500 miljoen liter frisdrank. Die dranken bestaan vooral uit water dat Coca-Cola Europacific Partners (zoals het bedrijf officieel heet) voor een groot deel oppompt uit een eigen bron. Het schone water dat op ongeveer tweehonderd meter onder de grond stroomt, was in 1957 een belangrijke reden om de fabriek in Dongen te vestigen.

Zorgen over grondwater

Maar over dat grondwater zijn nu meer zorgen dan in 1957. De Brabantse grondwaterbalans dreigt verstoord te raken. er wordt in Brabant meer water uit de grond gepompt dan er in terug kan vloeien. Dat is in strijd met Europese afspraken; de Brabantse natuur lijdt al jaren onder verdroging. Volgens Europese afspraken moet de hoeveelheid en de kwaliteit van het grondwater in 2027 weer in orde zijn.

Coca-Cola heeft internationaal al langer de afspraak dat het bedrijf compensatie levert voor het water dat gebruikt wordt om frisdrank te maken. Sinds kort is de ambitie dat die compensatie vooral lokaal plaats moet vinden. De Dongense fabriek richt zich dan in eerste instantie op de directe omgeving maar eventueel ook op het hele Nederlandse stroomgebied van de Maas. "Maar," zegt Jos Peeters (Environmental Manager), "hoe dichter bij de fabriek hoe beter."

Hergebruik

Samen met bedrijven op industrieterreinen in de omgeving heeft Peeters al uitgezocht hoe water uit de ene fabriek bij een andere onderneming nog eens gebruikt kan worden. Als een bedrijf water kan hergebruiken, hoeft er minder uit de bodem gehaald te worden.

Dat ene plan levert waarschijnlijk niet genoeg op om alle 700 miljoen liter te compenseren die Coca-Cola nu jaarlijks nog nodig heeft. Het bedrijf overlegt met de provincie en de waterschappen maar ook andere ideeën zijn welkom, vertelt Eva Amsterdam, de duurzaamheidsmanager van Coca-Cola. "We praten natuurlijk wel over grote hoeveelheden", voegt ze eraan toe. "Denk aan honderdduizenden liters."

Steeds zuiniger

De Dongense fabriek zal altijd water nodig hebben voor de frisdrank maar probeert wel zuinig te zjjn. "Twintig jaar geleden hadden we per liter cola ruim 2,5 liter water nodig,' zegt Jos Peeters. "Nu is dat nog geen anderhalve liter."

De Alliance for Water Stewardship is een internationale organisatie die bedrijven helpt én controleert bij het duurzaam omgaan met water.

