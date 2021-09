Julian (5) mag sirenes politieauto aanzetten, maar niet schieten op de baan

Julian en Maritio bij de politiebus. vergroot

De grote droom van Julian Dontis uit Breda is woensdag uitgekomen: hij mocht een dagje meelopen op de politieacademie in Eindhoven. En dat ook nog eens precies op zijn vijfde verjaardag. "Het was heel leuk", zegt Julian achteraf.

Ista van Galen Geschreven door

"Het was echt een top cadeau voor hem. Hij vond het zo leuk. Echt een onvergetelijke ervaring", vertelt zijn moeder Loes. "Hij zal hier nog jaren over praten. Ik denk dat we over drie maanden nog gaan horen: 'Weet je nog dat ik bij de politieacademie was?'"

De 5-jarige Julian was onlangs te zien in Omroep Brabant-programma Wegwijsjes. Daarin zei hij vastberaden dat hij later graag politieagent wil worden. "Omdat ik de weg wil gaan regelen en de boeven wil ik heel graag in de gevangenis zetten. Als ik dan de sirene aandoe, schrikken boeven zich rot", lichtte hij toe. Op de vraag of hij er wel klaar voor was om al agent te worden, zei Julian: "Ik heb hard getraind, voel mijn spierballen maar!"

Julian wordt in de boeien geslagen. vergroot

Agent en docent Maritio zag de aflevering en was erg onder de indruk van de enthousiaste Julian. Hij besloot contact te zoeken en hem uit te nodigen om eens langs te komen op de academie in Eindhoven, waar Maritio lesgeeft. "Ik was verkocht, wat een fantastisch ventje, dacht ik", zo schrijft de agent achteraf op social media. "Mijn middag was geslaagd en die van Julian ook. Soms moet je gewoon even een uitzondering maken. Hopelijk zien we Julian over een paar jaar in uniform terug op de politieacademie."

Julian kreeg een rondleiding van Maritio en ging de hele middag huppelend door de gangen. "Hij heeft de schietbaan gezien, waar hij tot zijn spijt niet mocht schieten vanwege de veiligheid. Hij zag ook de ruimte waar ze wapen schoonmaken en ontladen. En in de verhoorkamer had Julian een hoop praatjes over hoe boeven niet altijd eerlijk zijn", lacht moeder Loes.

Julian en Maritio. vergroot

"Julian was behoorlijk onder de indruk van alle agenten in uniform die daar rondliepen. Maar het grappige is dat iedereen daar juist onder de indruk van hem was. Hij had bij iedereen wel iets te melden", lacht zijn moeder.

De 5-jarige greep iedere kans aan om rondlopende agenten in opleiding te ondervragen. "Hij maakte met iedereen een praatje en vroeg wat ze hier deden. Sommigen studenten vertelden dat ze over twee jaar klaar zijn en dan echt in politieauto mogen rondrijden. Waarop Julian zei: Nou, ik mag er vanmiddag al in rijden!", vertelt Loes.

De rit in de politiebus was voor Julian dan ook het toppunt. Hij mocht zelfs de sirenes en zwaailichten aanzetten. "De sirenes vond ik leukst!" beslist Julian.

Julian en Maritio in de politiebus. vergroot

Aan het eind van de middag kreeg hij nog wat cadeautjes mee van Maritio, maar het is nog maar de vraag of zijn familie daar wel blij mee is. "Julian schrijft altijd graag bekeuringen uit, vooral als zijn zusje iets fout doet. Van de agent heeft hij nu papiertjes en pennen gekregen om bekeuringen mee te maken. Het zal niet lang duren voordat hij die hier gaat gebruiken vrees ik", vertelt Loes.

Bekijk hier de aflevering van Wegwijsjes met Julian:

Wachten op privacy instellingen...

