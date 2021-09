16-jarig meisje doodgereden door vrachtwagenchauffeur: 200 uur taakstraf

Het meisje remde, kwam ten val en schoof onder de banden van de vrachtwagen (foto: Bart Meesters/ SQ Vison). vergroot

Een 43-jarige vrachtwagenchauffeur uit Best krijgt een taakstraf van tweehonderd uur, omdat hij in juni vorig jaar in Sint-Oedenrode een ongeluk veroorzaakte waarbij een 16-jarig meisje om het leven kwam. De chauffeur reed te hard en verleende de bromfietsster geen voorrang.

Het meisje remde op de kruising aan de Lieshoutsedijk, kwam ten val en schoof onder de banden van de vrachtwagen. Als gevolg daarvan overleed ze. Volgens de rechtbank reed de chauffeur te hard en onvoorzichtig. De kruising is onoverzichtelijk door bomen langs de weg, daardoor kon hij verkeer van rechts niet op tijd zien. Aan de Lieshoutsedijk worden weggebruikers gewaarschuwd dat het kruispunt gevaarlijk is.

‘Onvoorzichtig en onoplettend’

De rechtbank vindt de vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk is voor het ongeluk: “Doordat de chauffeur niet voldoende vaart minderde, zag hij de bromfietser over het hoofd en verleende hij geen voorrang. Dit alles is volgens de rechtbank te kwalificeren als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag.”

Chauffeur begrijpt niet hoe ongeluk kon gebeuren

De man krijgt tweehonderd uur werkstraf en mag, als hij nog eens de fout ingaat, één jaar niet rijden. “De rechtbank weegt mee dat de man beroepschauffeur is, veelvuldig deelneemt aan het verkeer en niet eerder voor een ernstig verkeersfeit is veroordeeld. Daarnaast gaf hij tijdens de behandeling van deze strafzaak op zitting meerdere keren aan dat hij en zijn familie zeer zijn geraakt door de gevolgen van het ongeval.”

Tot op de dag van vandaag vraagt de chauffeur zich nog steeds af hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Ook is hij zeer begaan met de nabestaanden.

