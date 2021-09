Petra rijdt rond op Dieren Ambulance Bakfiets: ‘Ik mis nog een sirene’

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Hij rijdt rond: de Dieren Ambulance Bakfiets ‘Ik mis nog een sirene’

“Iedereen kijkt op en om en sommigen denken dat ik de ijscoboer ben.” Petra Janssen haalt sinds kort gewonde dieren op in de regio Altena, met de ‘Dieren Ambulance Bakfiets. “Onderweg krijg je veel reacties, vooral veel leuke reacties. Maar ik mis nog wel een sirene op de bakfiets.”

Rob Bartol Geschreven door

In samenwerking met de stichting Dierenlot is een elektrische bakfiets omgebouwd tot een echte dierenambulance. De Stichting Dieren-ambulance Altena is dolblij met hun nieuwste aanwinst én Petra Janssen is nog blijer. “Ik heb geen rijbewijs, dus rijden op de gewone dierenambulance dat kon niet. Dit is dus een schitterende oplossing om dieren in nood en gewonde dieren in de regio te kunnen ophalen.”, vertelt ze enthousiast.

“Ik heb al egeltjes in mijn bak gehad, vogels en ook een probeerhond."

De vrijwilligster van de Stichting Dieren-ambulance Altena heeft er inmiddels al heel wat ritjes door weer en wind opzitten. “Soms met de tong op mijn schoenen, want in de polder heb je altijd tegenwind", vertelt ze. "Voor zover wij weten zijn wij de eersten in Nederland die dieren ophalen met de een bakfiets."

Ze vervolgt: “Ik heb al egeltjes in mijn bak gehad, vogels en ook een probeerhond. We moesten toch proberen of we ook een hond konden vervoeren. Onze hond die Beer heet, was een hele vriendelijk meewerkende vrijwilliger. Honden vervoeren lukt dus ook.”

Janssen vertelt dat de stichting Dierenlot al meer bakfietsen op de weg heeft, maar die zijn dan vooral in gebruik bij dierenvoedselbanken. Er wordt dan dierenvoer mee vervoerd. Over de bakfiets-ambulance zegt ze: “We gaan niet roepen dat we nieuw en uniek zijn, maar het is wel een hele leuke en nieuwe manier van milieuvriendelijk dierentransport.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.