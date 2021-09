PSV begint Europa League met gelijkspel tegen Real Sociedad

Mario Götze was donderdagavond belangrijk voor PSV tegen Real Sociedad (Foto: OrangePictures) vergroot

PSV is de Europa League begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Real Sociedad. In een sfeervol Philips Stadion was Mario Götze de uitblinker met een doelpunt en een assist.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

PSV begon brutaal aan de wedstrijd en nam het initiatief. De Eindhovenaren hadden meer balbezit en kregen ook de eerste grootste kans van de wedstrijd met een afstandsschot van Eran Zahavi. De openingsfase van de wedstrijd kende veel kansen over en weer. Want Real Sociedad was via Adnan Januzaj dichtbij de openingstreffer. De Belg raakte met een harde knal de lat.

Beide ploegen kregen de ruimte om te combineren en al snel werd duidelijk dat de wedstrijd niet doelpuntloos zou eindigen. Die bevestiging kwam er na ruim een halfuur spelen. Mario Götze stond op de juiste plaats nadat de keeper een schot van Noni Madueke moest verwerken. Voor de Duitser was het nog maar een koud kunstje om de bal voor een haast open doel binnen te schieten.

Slecht verdedigen

Voordat PSV op voorsprong was gekomen waren er al twee hachelijke momenten voor het doel van Joël Drommel vanwege te korte terugspeelballen van Armando Obispo en Philipp Mwene. Tot tweemaal toe kwam de thuisploeg met de schrik vrij. PSV stond verdedigend beduidend minder goed als afgelopen zaterdag tegen AZ, toen met 0-3 werd gewonnen.

Snel na het openingsdoelpunt van PSV wisten de Spanjaarden wel te profiteren van het matig verdedigen van de Eindhovenaren. Vanaf de rechterkant kon er uitgebreid voorgegeven worden waarna Januzaj de bal tegen de touwen kon schieten. Zo’n vijf minuten later was het weer raak voor de Spanjaarden. Wederom een voorzet vanaf de rechterkant kon nu worden binnengegleden door oud-Willem II spits Alexander Isak. Twee identieke tegengoals die voor de 1-2 ruststand zorgde in Eindhoven.

Prachtige assist

PSV moest in de tweede helft komen om op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Beginnen in eigen huis met een nederlaag zou een flinke domper zijn. Gesteund door het publiek, die zorgde voor een heerlijke sfeertje, zochten de Eindhovenaren de aanval.

De gelijkmaker viel al snel na rust. Götze passeerde meerdere tegenstanders en gooide de trucendoos open. Na zijn individuele actie vond de Duitser Cody Gakpo die de Spaanse-goalie oog in oog versloeg. Een schitterende gelijkmaker waarbij de complimenten mogen naar de wereldkampioen.

Spannende slotfase

Met het inbrengen van debutant Carlos Vinícius ging PSV op zoek naar de overwinning. Waar de bezoekers langzaam begonnen met tijdrekken en tevreden waren met een punt, wilde de thuisploeg drie punten bijschrijven.

De kans op die drie punten kwam er drie minuten voor tijd. Gakpo gaf een geweldige voorzet vanaf de linkerkant op invaller Jordan Teze die vrij voor de keeper kwam. De verdediger was te onrustig in de afronding waardoor zijn bal ruim naast ging. Daarmee waren de kansen nog niet op voor de thuisploeg want in de blessuretijd was het diezelfde Teze met een schot van dertig meter die de bal op de paal schoot.

Eén minuut later kreeg Real Sociedad nog dé kans om de drie punten mee naar Spanje te nemen, maar miste Mikel Oyarzarbal oog in oog met doelman Drommel. Uiteindelijk bleef het 2-2 in Eindhoven en begint PSV met een gelijkspel aan de Europa League. De grote winnaar van de avond: het publiek.

