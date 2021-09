Teleurstelling bij PSV: ‘Je krijgt niet altijd wat je verdient'

Roger Schmidt bedankt het publiek na de wedstrijd (Foto: ANP) vergroot

PSV begon de Europa League donderdagavond met een gelijkspel tegen Real Sociedad. Na afloop was er teleurstelling bij de Eindhovenaren die graag thuis waren begonnen met een overwinning. Volgens trainer Roger Schmidt en Philipp Max had de ploeg meer verdiend.

Yannick Wezenbeek

Nadat PSV op een 1-0 voorsprong was gekomen gaf het in vijf minuten twee goals eenvoudig weg. Ondanks dat Cody Gakpo vroeg in de tweede helft de gelijkmaker scoorde kon PSV zichzelf niet belonen met een derde treffer.

“De tweede helft was erg goed vanuit onze kant. We hebben er alles aan gedaan” , vertelt Max na afloop. Zijn trainer steunt de woorden van de linksback. “We hebben veel energie in de wedstrijd gestopt en zijn blijven gaan tot de laatste seconde. Het was een goede wedstrijd vanuit onze kant.”

"We zijn teleurgesteld in het resultaat"

Ondanks de goede wedstrijd bleef de ultieme beloning uit. PSV bleef steken op een gelijkspel en dat zorgde voor sippe gezichten aan Eindhovense kant. “Je moet accepteren dat je niet altijd krijgt wat je verdient”, vertelde de trainer na afloop. “We zijn teleurgesteld in het resultaat. Je weet dat je in de Europa League vooral thuis de punten moet pakken. Dat is er helaas maar één geworden.”

De grootste kansen in de slotfase waren voor rechtsback Jordan Teze. Hij schoot in kansrijke positie naast en raakte in blessuretijd nog de paal met een afstandsschot. Vooral de eerste kans leek haast niet te missen. Toch neemt de trainer de jonge verdediger in bescherming.

“Zo makkelijk waren de kansen van Jordan Teze niet. Hij is natuurlijk ook niet gewend om in die positie te komen. We zijn wel blij dat hij aanvallend steeds meer zijn stempel drukt. Helaas gaat de bal er vandaag net niet in. Dat hoort bij voetbal.”

"We hebben al hun counters onschadelijk gemaakt"

Tot slot ging het over de twee snelle tegengoals van Real Sociedad. Twee keer werd er gescoord vanuit een voorzet vanaf de rechterkant. Max baalt van de tegentreffers. “Ik baal dat ik niet de voorzetten kon blokkeren. We moeten als team kijken hoe we dit de volgende keer gaan voorkomen.”

Schmidt zag PSV ook een beetje pech hebben bij de tegentreffers en zag verbetering in de tweede helft. “Bij de eerste goal glijdt Andre Ramalho uit. Dat zit niet mee. Als je kijkt hoe we organisatorisch staan in de tweede helft kan ik tevreden zijn. We hebben al hun counters onschadelijk gemaakt.”

PSV begint met een punt waar het drie punten had willen hebben. De Duitse oefenmeester blijft er zoals zo vaak rustig onder. “Alle clubs willen de knock-outfase halen. Ik ga nog niet zeggen of wij en Real Sociedad de twee topfavorieten zijn. Alles is nog mogelijk, al blijven het maar zes wedstrijden.”

