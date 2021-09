Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Busje uitgebrand in Oss, brandweer voorkomt overslaan vuur naar zorggroep

Een bestelbus aan de Verdistraat in Oss is donderdagnacht in vlammen opgegaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het gebouw van zorggroep Dichterbij.

De autobrand, die woedde op de parkeerplaats aan de Verdistraat, werd rond halfvier ontdekt.

Lichterlaaie

Toen de brandweer aankwam, stond het busje al in lichterlaaie. Dat was niet meer te redden.

"Ondanks dat de brandweer kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan, liep het gebouw van zorggroep Dichterbij wel schade op", laat een ooggetuige weten. "Ook een lantaarnpaal bleek niet bestand tegen de hitte."

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

De gemeente Oss wordt al jarenlang geteisterd door autobranden, al lijken er dit jaar wat minder autobranden te zijn in vergelijking met voorafgaande jaren.

Metershoge vlammen bij de autobrand aan de Verdistraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

De bestelbus in Oss werd door de brand verwoest (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

