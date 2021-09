Man neergestoken in Hapert, omgeving afgezet

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Een man is donderdagavond neergestoken op de straat Saturnus in Hapert. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege de steekpartij werd een traumateam opgeroepen, maar dat kwam uiteindelijk niet naar de straat Saturnus.

Onduidelijk

Agenten zetten de omgeving af en deden onderzoek.

Volgens een politiewoordvoerder zijn 'feiten en omstandigheden nog onduidelijk'. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.

De politie doet onderzoek naar de steek[partij in Hapert (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

Vanwege de steekpartij in Hapert werd een ambulance opgeroepen (foto: Rico Vogels/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.