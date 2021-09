Steekpartij na poging om ruzie uit te praten

Nadat drie mannen en een vrouw mensen tevergeefs hadden geprobeerd om een ruzie uit te praten, werd een van de mannen neergestoken aan de Saturnus in Hapert. Er ontstond volgens de politie een stevige vechtpartij, alle vier raakten gewond.

Eén van de gewonden schakelde bij een buurtbewoner hulp van de politie in. In een zoektocht die de politie daarop begon, werden drie mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de vecht- en steekpartij. Ten minste één gewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.