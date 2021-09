Gedumpt hennepafval ligt er na 2 weken nog steeds: 'Een smerig gezicht'

Al twee weken ligt de berg afval langs de Fianestraat (Foto: Sven de Laet). vergroot

Langs de Fianestraat in Bergen op Zoom is begin deze maand een flinke hoop afval gedumpt. Dat zou waarschijnlijk van een hennepkwekerij komen. De zakken vol potgrond en andere troep werden op 3 september gevonden, maar liggen er nog altijd.

Statenlid Maikel de Bekker van Groep De Bie is verontwaardigd dat het afval er na bijna twee weken nog altijd ligt. “Dit is natuurlijk geen visitekaartje voor de omgeving. En daarnaast zal het ook niet best zijn voor de natuur. Er zitten misschien geen schadelijke stoffen in, maar het is wel een berg plastic zakken die daar al twee weken ligt. Terwijl we juist met z’n allen proberen het plastic uit de natuur te verbannen.”

"Normaal is de gemeente heel snel met het opruimen van dit soort dingen."

Ook boswachter Erik de Jonge is verbaasd dat het afval er nog altijd ligt. "Normaal is de gemeente heel snel met het opruimen van dit soort dingen. Vorige week nog had ik binnen een uur vier dumpingen. Later die middag liep ik weer langs die plek en toen was alles al weg." De Jonge heeft wel een idee waarom het nu zo lang duurt. "Het afval ligt op een wat gekke plek. Waarschijnlijk wordt er nog onderzocht wie eigenaar is van de grond. Die zal uiteindelijk de rotzooi op moeten ruimen."

Wanneer het afval precies gedumpt is, is onbekend. Wel is de gemeente sinds de ontdekking op 3 september op de hoogte van de rotzooi. “Er is melding van gemaakt bij de boa’s”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Bergen op Zoom. “Om onduidelijke redenen is het afval nog niet opgeruimd. Er is nu een nieuwe melding gemaakt.”

"Het is gewoon een smerig zicht."

De Jonge hoopt dat het afval nu zo snel mogelijk zal verdwijnen. Vooral voor het zicht. "Het is gewoon een smerig gezicht. Ik maak me minder zorgen over de natuur. Het afval komt weliswaar van een hennepkwekerij, maar dat is niet te vergelijken met giftige vloeistoffen van veel andere dumpingen. Dan zou ik dit ook nooit hebben toegelaten."

Eerder deze maand liet de boswachter zien hoe hij de troep aantrof.

