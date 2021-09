Regenboogbank derde keer in één week beklad in Breda

Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties.

Het houdt maar niet op in Breda. De Regenboogbank in het park Valkenberg is voor de derde keer deze week besmeurd met inkt. Dat maakt het al de zesde keer in korte tijd dat de bank beklad wordt.

Vorige week zijn de vlaggen teruggekomen van een grondige schoonmaakbeurt. De organisatie BO Diversity heeft de bank die vrijdagnacht bewaakt als signaal dat zij zich niet laten wegjagen.

Dinsdag op woensdagnacht was het toch weer raak en waren de vlaggen volledig beklad. Ook woensdag op donderdagnacht werden de vlaggen besmeurd en vrijdagochtend werden de vlaggen weer vies aangetroffen.

Aanvullende maatregelen

Gemeente Breda laat weten de bekladdingen van de Regenboogbank niet leuk te vinden. "We gaan de bank schoonmaken en bekijken of aanvullende maatregelen nodig zijn", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Eerder deze week liet BO Diversity weten in gesprek met de gemeente en politie te zijn over aanvullende maatregelen. Betere camerabeelden zouden daar een voorbeeld van zijn, want door onderbezetting bij de politie is het vooralsnog lastig deze goed te bekijken.

