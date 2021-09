Dit is waarom er zoveel ongelukken gebeuren op de Brabantse snelwegen

Foto: SQ Vision. vergroot

Het regent de afgelopen dagen ernstige ongelukken op de Brabantse snelwegen. Met de nodige horrorfiles als gevolg. En dat hadden we best aan kunnen zien komen, denkt verkeersdeskundige Paul van de Coevering. "Na de coronaperiode moeten we opnieuw wennen aan het verkeer."

"Anderhalf jaar lang hebben we een ander beeld op de weg gezien", vertelt Van de Coevering, professor urban intelligence op de Breda University of Applied Sciences. "Nu het drukker wordt op de wegen, moeten we daar opnieuw mee leren omgaan. Mensen zijn nou eenmaal gewoontedieren. Verandert een patroon, dan heeft dat meteen gevolgen."

Het omgekeerde gebeurde vorig jaar. "Toen het door de pandemie rustiger werd, dacht iedereen dat het ook meteen veiliger zou zijn op de weg. En er gebeurden ook minder ongelukken, maar als het mis ging, ging het goed mis." Logisch, volgens Van de Coevering. "De weg was plotseling een stuk leger. Onbewust gaan we dan een stuk harder rijden, wat tot veel ongelukken leidde."

"Er zitten ook meer onervaren rijders op de weg."

Toch is het niet alleen de toenemende verkeersdrukte, die voor de stroom aan ongelukken zorgt. "Er zitten ook meer onervaren rijders op de weg. Denk aan mensen die door het virus zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto. Of, zoals we ze vroeger nog weleens noemden, de zondagsrijders die eropuit trekken om van de nazomer te genieten."

En ook ons telefoongedrag draagt niet bij aan de verkeersveiligheid. "Nog zo'n gevolg van corona. We zijn nóg meer gefocust op de digitale wereld. Het is dus heel aannemelijk dat we ook vaker worden afgeleid door dat telefoontje. Ook als we achter het stuur zitten."

Een schrale troost: de Brabantse wegen zijn geen uitzondering. "Dit is niet typisch Nederlands, hoor. In België gebeurt de afgelopen weken precies hetzelfde. Dit is blijkbaar hoe we als mens in elkaar steken."

"We zijn geen gekke wezens, die bewust onveilig gaan rijden."

Als we die theorie volgen, zijn we voorlopig nog niet af van de lange files. Maar liefst veertig procent van de Nederlanders verwacht na de zomer namelijk weer vaker de weg op te gaan voor werk, bleek uit onderzoek van verzekeraar Interpolis. Toch heeft Van de Coevering goede hoop dat de cijfers ook snel weer zullen dalen. "We zijn nou ook weer geen gekke wezens, die plotseling bewust onveilig gaan rijden. Normaal gesproken zal het beeld binnenkort dus weer normaliseren."

Wel benadrukt de verkeersexpert dat het verkeer in Nederland de afgelopen anderhalf jaar permanent is veranderd. "Vooral buiten de snelwegen, trouwens. We zijn veel meer gaan wandelen en fietsen. En wat denk je van al die gehaaste bestelbusjes, doordat we meer online zijn gaan bestellen. Die combinatie levert ook veel meer ongelukken op. Er wordt niet voor niets steeds vaker geroepen om meer 30-kilometerzones. Hoe dan ook: interessante tijden op de weg."

