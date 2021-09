Telefoon 'ontploft' na Willem II-debuut Connor van den Berg: 'Niet normaal'

Connor van den Berg bedankt de Willem II-supporters voor de steun (foto: Orange Pictures). vergroot

Het was een gekke week voor Connor van den Berg. Van derde keeper naar debuteren in de Eredivisie. Wat volgde was een ontplofte telefoon, veel interviews en een voorbereiding op het duel met FC Groningen zonder te weten of hij dan weer onder de lat staat. “Ik hoop het, dat zou fantastisch zijn.”

Zondag rond half één ’s middags zag Van den Berg dat Jorn Brondeel rood kreeg voor een handsbal. De Belg was al de vervanger van de eerder geblesseerd afgehaakte Timon Wellenreuther. “Toen wist ik dat ik gewoon mijn debuut ging maken. En ik dacht: het is echt nog lang spelen. Vervolgens kwam het besef dat we met tien tegen elf speelden, dat ik veel te doen zou krijgen. Er ging echt heel veel door me heen.”

Tijdens de wedstrijd was dat niet zo. “In het begin had ik zeker wat spanning, maar dat raakte ik heel snel kwijt. Ik zat zo in de focus, dat ik niet door had dat er zoveel mensen om me heen zaten. Dat ik in een zo goed als vol stadion speelde. Dat was maar goed ook, anders had ik misschien nog meer zenuwen gehad.”

"Vijf minuten blessuretijd, voor mijn gevoel duurde dat zo lang… niet normaal"

Van den Berg liet zich gelden op het veld, met meerdere goede reddingen. Zelf kijkt hij ook met een goed gevoel terug op zijn eerste officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de Tilburgse club. “Iedere redding geeft je een beetje power. Ook om door te gaan en het gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat was wel het rare in de slotfase. De hele wedstrijd zie je de klok, maar als je de extra tijd ingaat is de klok weg. Vijf minuten blessuretijd, voor mijn gevoel duurde dat zo lang… niet normaal!”

Het laatste fluitsignaal zorgde voor vreugde bij de spelers van Willem II. Ook bij Van den Berg. Daarna gebeurde er veel voor de twintigjarige keeper. “Het is heel anders geweest. Alles wat er bij komt kijken, met media, dat is allemaal nieuw voor me. Het is superleuk, al had ik het niet zo groot verwacht”, zegt de voormalig jeugdspeler van Feyenoord en FC Utrecht. Het terugkijken van de beelden was vervolgens ook anders. “Je kijkt altijd naar anderen, nu sta je er zelf. Het is wel gek om een commentator je naam te horen zeggen, dat had ik nog nooit gehoord. Dat is even wennen, maar ook hartstikke leuk.”

Leuk waren ook de reacties die hij kreeg. “Echt niet normaal. Na de wedstrijd had ik al bijna driehonderd appjes, mijn social media waren ook helemaal ontploft. Zoiets had ik echt nog nooit meegemaakt.”

"Ik ben superblij met mijn debuut, nu wil ik doorpakken"

Van den Berg heeft de focus op het trainingsveld al snel weer opgepakt. Zaterdag wacht een wedstrijd tegen FC Groningen, dinsdag volgt een duel met RKC Waalwijk. Of Van den Berg meer minuten gaat maken, dat is nog de vraag. Wellenreuther is nog een twijfelgeval. “Ik wil doorpakken. Het is fantastisch wat er gebeurd is, dat ik mijn debuut heb mogen maken en dat het redelijk goed ging. Daar ben ik superblij mee.”

“Ik wil gewoon spelen, het liefst zaterdag weer. Als dat zou zijn, dan is het fantastisch. Als het niet is, dan moet ik daar mee leven. Ik geef altijd elke dag honderd procent, dat doe ik nu ook”, zegt de goalie, die al wel heeft nagedacht over speelminuten tegen FC Groningen. “Natuurlijk kijk ik er enorm naar uit om in eigen huis te spelen. Maar het is afwachten of het nu al gaat gebeuren, dat is wel spannend!”

