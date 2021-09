Officiële opening carnavalsseizoen Oeteldonk op 11-11 gaat weer niet door

De officiële opening van 11-11 voor de uitbraak van Corona (Foto: Henk van Esch) vergroot

Er is ook dit jaar op 11-11 geen officiële opening van het carnavalsseizoen in Oeteldonk. Volgens de organiserende Oeteldonkse Club is er te veel onduidelijk over wat er die dag wel of niet mag. "We kunnen niet wachten tot 1 november en moeten nu een knoop doorhakken om onze vrijwilligers duidelijkheid te geven".

Ieder jaar om 11-minuten-over-11 op 11 november wordt er op de Parade in Den Bosch het startschot gegeven voor het nieuwe carnavalsseizoen. Dat gebeurt onder meer door het zingen van het Oeteldonks Volkslied. Duizenden mensen komen dan naar het grote plein naast de Sint Jan om dit mee te maken.

Die officiële opening valt onder de verantwoordelijkheid van de Oeteldonkse Club. Volgens woordvoerder Rinske van Kasteren is er op dit moment nog te veel onduidelijk over wat er die dag wel en wat er niet mag. "Op dit moment wordt een fysieke opening, met duizenden mensen op de Parade, door de gemeente gezien als een evenement en is de organisatie verplicht om alle bezoekers te controleren. Dat is voor ons een onmogelijke taak."

Tweede jaar op rij

Ook vorige jaar ging de officiële opening van het carnavalsseizoen niet door. "We hebben toen gekozen voor een digitale opening die de mensen thuis konden meeleven. Dat gaan we dit jaar weer doen".

Volgens Van Kasteren is er nog geen beslissing genomen over de activiteiten die georganiseerd worden door de Bossche horeca. Mogelijk gaan die wel door, maar de gemeente Den Bosch en de horeca zijn daarover nog in gesprek.

