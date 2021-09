Drugslabs en martelkamers, dit is waarom burgemeesters een noodkreet slaken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Nu is het moment om volle bak in te zetten op de bestrijding van drugscriminaliteit. Want met hennepkwekerijen, drugslabs, drugspanden en zelfs criminele martelkamers die als paddenstoelen uit de grond schieten, is het de allerhoogste tijd om door te pakken. Dat is waarom 15 Brabantse burgemeesters en een wethouder hun handtekening hebben gezet onder een manifest voor het volgende kabinet.

Wouwse Plantage is een plek waar criminaliteit pijnlijk zichtbaar werd voor de gewone inwoners die er verre van wilden blijven. Met criminele martelkamers die thuis leken te horen in film en een drugslab dat in vlammen opging, kon niemand de ogen nog sluiten voor wat er speelt. Burgemeester Han van Midden zal de surrealistische beelden in zijn hoofd gehad hebben, toen hij met collega's werkte aan het manifest.



Letterlijk schrijven de burgemeester in het manifest: "We maken streng beleid, nog strengere verordeningen, weren criminelen uit de buurt van kwetsbare inwoners, rollen hennepkwekerijen en drugslabs op, trekken samen met politie en openbaar ministerie op om de gemeente uit te kammen maar na iedere overwinning ligt de horizon weer een stukje verder weg. Cynische mensen vragen ons of we überhaupt deze strijd gaan winnen. Maar daar is het ons niet om te doen. Wij willen veilige gemeentes. Waar geweld, intimidatie en alle andere koppen van het monster dat ‘ondermijnende criminaliteit’ heet niet aan de orde van de dag zijn."



Want naast de excessen speelt er in de dorpen en steden nog veel meer. In de video boven dit bericht legt onze misdaadverslaggever uit waarom de burgemeesters in actie zijn gekomen.

Het manifest is een helder signaal. Zo moet de discussie met hernieuwde kracht worden aangezwengeld. Maar het gaat natuurlijk ook om de aanpak. De opstellers en ondertekenaars van het manifest hebben vier concrete actiepunten voor ogen. er staan concrete actiepunten in.

Legalisering van cannabis

Zwaardere straffen

Voorkomen van ronselpraktijken

Mobiliseren van de inwoners

