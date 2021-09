Ouder paar gelanceerd over bussluis in Veldhoven

foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een ouder echtpaar is vrijdagavond gelanceerd in Veldhoven toen ze met hun auto over een bussluis reden. De auto kwam vijftien meter verderop in een droge sloot terecht.

Thijs den Ouden Geschreven door

Het ongeluk gebeurde vrijdagavond rond zeven uur aan de Oeienbosdijk. De chauffeur is nagekeken in een ambulance. De bijrijder was ongedeerd.

De bussluis ligt er nog niet heel lang.

Buurtbewoners zeggen dat dit al de derde auto in korte tijd is, die schade rijdt op de bussluis.

