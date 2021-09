Scooterrijder zwaargewond na botsing met groepje fietsers in Esch

Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Bart Meesters). vergroot

Een scooterrijder is vrijdagnacht zwaargewond geraakt op de kruising van de Zantakker met de Kromakker in Esch. Het slachtoffer kwam daar in botsing met een groepje fietsers en viel.

De scooterrijder raakte buiten bewustzijn. Buurtbewoners die dit zagen, ontfermden zich over het slachtoffer en verleenden eerste hulp.

Spoed

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De arts van het traumateam ging mee in de ambulance.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen.

De scooterrijder kwam in Esch in botsing met een groepje fietsers (foto: Bart Meesters). vergroot

Een agente bij de scooter in Esch (foto: Bart Meesters). vergroot

