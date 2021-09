Man ernstig mishandeld in Hoeven, duo aangehouden

Archieffoto: Pexels vergroot

Een 28-jarige man is vrijdagnacht ernstig mishandeld op een vakantiepark aan de Haspelstraat in Hoeven. Een duo is aangehouden.

Vanwege de mishandeling werd rond kwart voor een 's nachts de politie gebeld.

Ziekenhuis

In een van de vakantiehuisjes troffen de agenten vervolgens de gewonde man aan. Zijn verwondingen waren dusdanig dat hij in een ziekenhuis behandeld moest worden.

Twee verdachten zijn aangehouden. Het gaat om mannen van 31 en 41 jaar oud. De aanleiding voor de mishandeling wordt onderzocht.

