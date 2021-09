Schmidt twijfelt nog over basiself: 'Uitdaging iedereen fit te krijgen'

Roger Schmidt (foto: ANP) vergroot

Er wordt volop gelachen op de training, de resultaten zijn goed en er zijn amper blessures in het elftal. Het zorgt voor een goede sfeer bij PSV. Zondagmiddag krijgen de Eindhovenaren bezoek van Feyenoord. Ondanks dat de Rotterdammers dit seizoen weer bovenin mee willen doen wil PSV gewoon de drie punten pakken.

PSV is op de goede weg. In de eredivisie was er nog geen puntverlies, wordt er ook in Europese wedstrijden goed gevoetbald en pakte het in de voorbereiding de eerste prijs van het seizoen in de vorm van de Johan Cruijf Schaal.

Zondagmiddag willen de Rood-witten de foutloze seizoenstart een goed vervolg geven tegen Feyenoord. Na de ruime overwinning tegen AZ kunnen de Eindhovenaren een volgende slag slaan in de titelrace. Al is het nog vroeg.

“We weten dat we op de goede weg zijn” constateert trainer Roger Schmidt. “Als je al onze wedstrijden ziet zijn ze bijna allemaal goed geweest. Dat goede gevoel willen we morgen doortrekken, al moeten we ook niet doen alsof de sfeer omslaat bij een mogelijke nederlaag.”

Fitheid

Het schema van PSV liegt er niet om. De club speelt vijf wedstrijden in vijftien dagen. De fitheid van de selectie wordt op de proef gesteld en daarom zijn er nog enkele twijfels naar morgen. Philipp Mwene trainde niet mee bij de afsluitende training en Ibrahim Sangaré is er ook nog niet bij. De middenvelder wordt wel op korte termijn terugverwacht.

De andere spelers zijn in principe fit alleen sluit de trainer een aantal wisselingen niet uit. “Het is een grote uitdaging iedereen voor elke wedstrijd fit te krijgen. Het is ook niet slim iedereen telkens een volle wedstrijd te laten spelen. Het is mogelijk slim wat te wisselen in de basiself, maar het kan ook zijn dat we wat eerder gaan wisselen in de wedstrijd. Die beslissing moeten we nog nemen.”

Over het inleveren van kwaliteit ten opzichte van zijn beoogde basiself maakt Schmidt zich geen zorgen. “Het schema is niet de enige reden om te wisselen, de spelers op de bank dringen ook aan.”

Feyenoord

Tegenstander Feyenoord is sinds dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen. Met trainer Arne Slot is de ploeg aanvallender gaan spelen. Ook Schmidt ziet een koerswijziging. “Ze hebben dit seizoen een duidelijk idee hoe ze willen voetballen. Feyenoord is altijd een lastige tegenstander. Ik verwacht ook wel een andere wedstrijd dan voorgaande edities.”

Want wie de voorgaande edities bekijkt ziet dat Feyenoord een lastige tegenstander is voor PSV. In 2017 wonnen de Eindhovenaren voor het laatst van de Rotterdammers. Volgens de hoofdcoach speelt het geen rol. “Statistieken uit het verleden kunnen leuk zijn maar morgen is een hele nieuwe wedstrijd. Resultaten uit het verleden spelen dan geen rol. Wij moeten goed zijn om te winnen. Dat is het enige wat zeker is.”

