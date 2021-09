Honden gaan los in eerste Brabantse hondenspeeltuin

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Brabants eerste hondenspeeltuin.

Een speeltuin speciaal voor honden: het idee zat al jaren in het hoofd van Miranda Verstijlen. En sinds kort is dat plan werkelijkheid geworden. Blije baasjes kunnen samen met hun viervoeters terecht in haar speelparadijs in Roosendaal. En dat is de eerste van heel Brabant.

Floortje van Gameren Geschreven door

Het is zaterdagmiddag en een drukte van jewelste in de hondenspeeltuin. Op een groot, omheind grasveld staan verschillende speeltoestellen. Honden kunnen kruipen door een grote tunnel, spelen in een grote zandbak of samen met hun baasje een springparcours afleggen.

''Het is hier geen crèche.''

Het idee voor een hondenspeeltuin zat al jaren in Miranda's hoofd. Pas na een zware periode door een burn-out, maakte ze van haar droom realiteit. "Ik heb zelf een paar honden en ben ook altijd een liefhebber geweest van het dier. Het is gewoon heerlijk om met een hond bezig te zijn. Ze geven je zo veel energie."

Het doel achter de hondenspeeltuin is vooral om baasjes op een relaxte manier bezig te laten zijn met hun hond. Maar ook om de honden kennis te laten maken met andere soortgenoten.

"Want het is hier natuurlijk geen crèche", zegt Miranda. "Je zet hier niet je hond eventjes af, je moet er echt zelf mee spelen."

