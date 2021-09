Vrouw gewond na botsing tussen twee auto's

Een van de wagens botste tegen een boom (foto: SQ Vision). vergroot

Na een botsing tussen twee auto's in Oosterhout is een auto tegen een boom tot stilstand gekomen. Een van de bestuurders is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag rond half vijf aan de Burgemeester Holtroplaan. Een bruine Renault en een zwarte Volkswagen kwamen met elkaar in botsing. Door die botsing raakte de Renault van de weg en botste die vervolgens tegen een boom.

De vrouwelijke bestuurder van de Volkswagen raakte niet gewond. Maar een vrouw uit de Renault wel. Zij werd ingespalkt en is naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

Foto: SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.