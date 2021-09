Pizzabezorger zwaargewond na ongeluk in Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

Een pizzabezorger is zaterdagavond zwaargewond geraakt na een ongeluk in Oss. Dat gebeurde op de Cereslaan, rond half zeven. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Tilderdstraat. Een auto kwam ik botsing met de bezorger, die op een fiets reed. Een traumahelikopter en twee ambulances kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is ongedeerd.

Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk precies is gebeurd.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.