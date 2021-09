Willem II knokt zich na hele goede helft naar zege tegen FC Groningen

Vreugde bij Willem II na de vroege openingstreffer (foto: Orange Pictures). vergroot

Met veel energie, lef en plezier speelde Willem II zaterdagavond in de eerste helft tegen FC Groningen. De tweede was minder goed, maar toen knokte de ploeg van trainer Fred Grim voor de punten. En daarmee liet Willem II zien zowel mooi te kunnen voetballen als te kunnen strijden, het was uiteindelijk goed voor een 2-1 zege.

Fabian Eijkhout Geschreven door

De teller staat nu op tien punten dit seizoen voor Willem II, na vijf gespeelde wedstrijden. Vorig seizoen werd het tiende punt pas gepakt in wedstrijd nummer zeventien, ergens halverwege januari op bezoek bij RKC Waalwijk. De overwinning op FC Groningen was bovendien al de derde winstpartij van de competitie. In de vorige jaargang liep Willem II pas op speeldag twintig voor de derde keer als winnaar van het veld.

Het verschil met vorig seizoen is groot als je kijkt naar het aantal punten. Maar ook als je kijkt naar het plezier, lef en vertrouwen dat de spelers uitstralen op het veld. Met regelmaat was het zaterdagavond genieten voor de Willem II-supporter.

Görkem Saglam die met een hakje aan de basis stond van de tweede Tilburgse treffer, Timon Wellenreuther die de spits van FC Groningen het bos in weet te sturen met een fraaie kapbeweging en Ché Nunnely die de bal achter het standbeen langs door de benen van Tomas Suslov bij Pol Llonch in de voeten wist te schuiven. Allemaal momenten waar het publiek op reageerde, vol enthousiasme.

Waar FC Groningen-trainer Danny Buijs vooral schreeuwend en hoofdschuddend langs de lijn stond, keek Grim het met een glimlach aan. Met regelmaat gingen de handen op elkaar en een duimpje omhoog. Niet gek, zijn ploeg was vanaf de start de bovenliggende partij. Grim laat Willem II - met fases veel en fel druk zetten op de tegenstander. Daar begon het zaterdag in het Koning Willem II Stadion ook mee. En dat leverde al een vroege treffer op.

Driess Saddiki pakte na vier minuten een bal af, die vervolgens bij Saglam kwam. De Duitse middenvelder leverde in bij Kwasi Wriedt, die de bal onder Groningen-goalie Peter Leeuwenburgh door schoot. Wriedt was bij de 2-0 de aangever. Nadat hij de bal via een hakje had ontvangen van Saglam, gaf hij de assist op Driess Saddiki.

Spanning

In de tweede helft hielp de weer fitte Timon Wellenreuther FC Groningen terug in de wedstrijd. Hij nam een terugspeelbal van invaller Vincent Schippers verkeerd aan. Daarna leverde hij de bal in bij tegenstander Tomas Sustov, die het cadeautje maar wat graag uitpakte en de aansluitingstreffer maakte. Daarna kreeg FC Groningen wat meer geloof en moest Willem II knokken om de voorsprong vast te houden. Vorige week hadden de Tricolores al laten zien dat ze dat ook in zich hebben, tijdens het gelijkspel tegen NEC.

Vanuit een snelle uitbraak was Willem II vijf minuten voor tijd dicht bij de beslissing, maar Max Svensson schoot de bal naast. Het was een van de weinige momenten dat de ploeg van Grim van eigen helft af wist te komen. Groningen drong aan, zonder heel veel gevaarlijke kansen te creëren. Met de supporters die vol achter de ploeg gingen staan knokte Willem II zich naar het einde van de wedstrijd, met succes. De 2-1 bleef ook na vier minuten blessuretijd op het scorebord staan.

App ons!

