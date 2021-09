Politiehelikopter op zoek naar verdachte van steekpartij in Deurne

Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Foto: Walter van Bussel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Walter van Bussel/SQ Vision

In de wijk Koolhof in Deurne is zaterdagavond een jongeman gewond geraakt na een steekpartij. De verdachte is op de vlucht geslagen en wordt nog gezocht. De politie zet onder meer een helikopter in voor de zoektocht.

Ista van Galen

Jongeren zouden volgens de politie op straat vuurwerk aan het afsteken zijn, wat voor overlast zorgde. Ze werden aangesproken door een buurtbewoner, waarna het mis ging. Maar hoe het precies misging, is nog niet duidelijk.

Het slachtoffer is lichtgewond geraakt en kort behandeld in de ambulance, waarna hij weer kon gaan.

De steekpartij gebeurde midden in een woonwijk. Veel mensen stonden vlak daarna op straat te kijken naar het rumoer.

Verdachte wordt gezocht

De verdachte is op de vlucht geslagen. Burgernet en de politie hebben een oproep geplaatst om uit te kijken naar de verdachte. De politie is ook met een helikopter aan het zoeken.

Het gaat volgens de politie om een jongen van ongeveer 20 jaar oud met een opvallend loopje. Hij draagt een korte broek en een grijs vest.

