RKC komt met de schrik vrij en pakt punt in Utrecht

RKC heeft een verdienstelijk punt gepakt op bezoek bij FC Utrecht. In een enerverende wedstrijd maakte beide ploegen er een mooie wedstrijd van. Vooral de eerste helft had een hoog amusementswaarde. Uiteindelijk stond er na 97 minuten een 2-2 eindstand op het scorebord al was daar nog wel de VAR voor nodig.

Zelden waren de eerste twintig minuten van een voetbalwedstrijd zo intens. In de openingsfase van de wedstrijd gebeurde werkelijk van alles. Om te beginnen werd de score al binnen vier minuten geopend door de thuisploeg. Balverlies op het middenveld van Ahmed Touba zorgde ervoor dat Simon Gustafson vrij kon uithalen en Etienne Vaessen kon passeren.

Nog geen vijf minuten later lag de bal aan de andere kant op de stip na een overtreding op Richard van der Venne. Jens Odgaard wist alleen het buitenkansje vanaf elf meter niet te benutten. Nadat het lang duurde voordat de aanvaller mocht aanleggen, er werd met bier gegooid vanuit de tribune, werd het schot gepakt door de Utrechtse-goalie.

RKC ging niet bij de pakken neer zitten en ging brutaal verder met aanvallen. Dat werd na twintig minuten beloond met een goal. Odgaard nam revanche van zijn gemiste strafschop door vanuit een lastige hoek Maarten Paes te passeren.

De gelijkmaker zorgde voor onvrede bij het thuispubliek dat wederom met bier ging gooien richting de RKC-spelers. Toen er naast bier ook aanstekers op het veld kwamen was het voor scheidsrechter Richard Martens genoeg. De Brabantse leidsman ging naar binnen voor een afkoelingsperiode van twintig minuten. Het maakte de doldwaze openingsfase compleet.

Utrecht kwam de break duidelijk beter uit om de 5-3-2-formatie van RKC te analyseren. De thuisploeg kwam dan ook beter terug uit de kleedkamer en kreeg de nodige kansen. Toch waren het de bezoekers die op voorsprong kwamen. Een counter uit het boekje kwam terecht bij Alexander Büttner die de bal vrij in de bovenhoek kon plaatsen.

Een verrassing in het basiselftal van RKC was het debuut van Dario van den Buijs. De Belgische verdediger was onderdeel van het vijfmans blok achterin. De aanwinst kende een prima debuut en was verdedigend ijzersterk.

Toch kende de centrale verdediger geen foutloos debuut. Want vlak na rust bezweek RKC onder de druk van Utrecht. Uit het niets stond Tasos Douvikas voor de goal. In een uiterste redpoging maakte Van den Buijs een sliding. De Belg wist alleen de man te raken en niet de bal en dus ging de bal op de stip. Douvikas benutte het buitenkansje wel en zorgde voor de gelijkmaker.

Daarna ging de wedstrijd op en neer. Utrecht had dan het iets betere veldspel, RKC kreeg ook de nodige ruimtes om gevaarlijk te worden. De twee teams vochten voor elke meter en hielden elkaar in evenwicht.

In de zeven minuten durende blessuretijd leek het toch mis te gaan voor RKC dat een tegendoelpunt incasseerde via Mike van der Hoorn. Nadat de scheidsrechter naar de beelden had gekeken werd er hands geconstateerd en ging de goal niet door. De einstand bleef daarom 2-2. Een opluchting voor RKC.

