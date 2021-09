Pizzabezorger klemgereden en moet bestelling afgeven: 'Hij was erg ontdaan'

Een pizza (foto: Omroep Brabant). vergroot

Een pizzabezorger is zaterdagmiddag klemgereden door een automobilist in Veghel. Daarna gingen de mensen die in de auto zaten er met zijn bestelling vandoor.

"De pizzabezorger was erg ontdaan", laat wijkagent Ger Roumen weten.

Bekend

Op basis van het kenteken van de auto dat genoteerd was, lukte het om de politie om wat later twee verdachten aan te houden. ":De derde vluchtte, maar die komt nog aan de beurt", belooft de wijkagent. De naam van die verdachte is namelijk bekend.

