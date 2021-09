Man loopt zonder iets te zeggen huis van bejaarde binnen en steelt spullen

Een 34-jarige man is zaterdagmiddag aangehouden nadat hij spullen probeerde te stelen uit het huis van een hoogbejaarde vrouw aan de Lovense Kanaaldijk in Tilburg.

De vrouw was rond halfdrie aan het puzzelen in de tuin toen ze werd opgeschrikt door de vreemde man. Die zei niets en liep zomaar haar huis binnen. Ze vond dit zo raar dat ze haar mantelzorger inschakelde. Die belde meteen de politie.

Vastgezet

Toen de agenten aankwamen, was de man nog steeds in het huis van de vrouw. De Poolse man werd direct aangehouden en naar een politiebureau gebracht. In zijn kleren werden spullen van de vrouw ontdekt. Die hebben agenten meteen teruggegeven aan het slachtoffer. De man is vastgezet voor verder onderzoek.