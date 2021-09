Tot donderdag flink wat zonneschijn, daarna herfstachtig weer

Het weer wordt eind komende week een beetje herfstachtig. Maar tot donderdag blijft het droog. "Met bij tijden flink wat zonneschijn", vertelt Alfred Snoek van Weerplaza.

"Ook deze zondag zien we overal met enige regelmaat de zon heel mooi doorbreken", vertelt Alfred. "Afgewisseld met wat stapelwolken in de middag."

Kalenderzomer Het blijft overal droog. "Daarbij staat een bries uit oostelijke richting. Deze ochtend is dat windkracht 2, dit wordt 's middags windkracht 3. De temperatuur loopt op naar 21 of 22 graden. Prima weer om deze 'kalenderzomer' mee af te sluiten."

Komende week wordt het iets minder warm. "Het wordt dan 18 of 19 graden, maar dat is heel normaal voor deze tijd van het jaar. Vanaf donderdag gaat de wind uit het zuidwesten waaien, aantrekken en dan trekt af en toe een regengebied van west naar oost over Brabant."