Schmidt over wissel Gakpo: ‘Ik wil niet dat spelers geblesseerd raken’

PSV ging zondagmiddag hard onderuit tegen Feyenoord. De Eindhovenaren gaven niet thuis en verloren met 0-4. Na afloop ging het niet alleen over de grote nederlaag maar ook over de wissels van trainer Roger Schmidt.

Yannick Wezenbeek

Na een 0-1 ruststand wisselde de PSV-trainer sterkhouders Mario Götze en Eran Zahavi. Ook Cody Gakpo ging na een uur al na de kant. Het zorgde voor een fluitconcert vanaf de tribunes. Toch staat Schmidt achter zijn keuze en ging hij vooral in op de wissel van Gakpo.

“Cody (Gakpo red.) is een belangrijke speler voor ons. Hij is met een blessure teruggekomen uit de interlandbreak. Het is dan aan mij de taak hem in bescherming te nemen. Ik wil niet dat spelers geblesseerd raken. Daarnaast heb ik ook genoeg opties op de bank, dus waarom zou ik die niet gebruiken.”

"Over de wissels is weinig onvrede"

Ook de aanvaller zelf werd gevraagd naar zijn wissel. “We stonden achter en de trainer wilde frisse en nieuwe benen. Ik kan dat begrijpen.”

Volgens de reserve-aanvoerder is er in de kleedkamer ook begrip voor de wissels. “In de kleedkamer hebben we het vooral gehad over het resultaat. Over de wissels is weinig onvrede. We kunnen niet altijd 90 minuten spelen.”

Ondanks het vele wisselen van Schmidt leek het erop dat zijn speler niet fris genoeg waren. De trainer beaamde dat. “We maakten te veel onnodige fouten en er was te weinig beweging op het veld. Dat komt omdat de spelers niet helemaal fris zijn. Er wordt ook veel van ze gevraagd. Maar we hebben laten zien te kunnen presteren in een druk schema, dus het mag geen excuus zijn.

"We gaan niet alles winnen dit seizoen"

Ook Gakpo wilde het drukke schema niet gebruiken als excuus. "Als PSV mag je geen excuses gebruiken bij een 0-4 nederlaag. We hebben ondermaats gepresteerd. Er was te weinig beleving vanuit onze kant. Het was niet goed genoeg.”

Ook de hoofdcoach zag dat zijn team te kort kwam. “Het resultaat is teleurstellend. We wisten dat het een belangrijke wedstrijd was voor ons en de fans. Tot de tweede treffer geloofde ik nog in een resultaat maar daarna hebben we geaccepteerd dat het er niet in zat vandaag.”

Toch nuanceerde de trainer de nederlaag. “We gaan niet alles winnen dit seizoen en we kunnen ook niet alle wedstrijden met dezelfde elf spelen. Een grote nederlaag is nooit leuk maar we kunnen ons woensdag weer herpakken. Dan zullen we een ander gezicht moeten laten zien.”

