Jonge freerunners nemen Tilburgse fontein over: 'Een droom komt uit'

Zondagmiddag stroomt er door de fontein op het Tilburgse stadhuisplein geen water, maar kinderen. Met het grootste gemak springen ze van de fontein naar de rand en weer terug. Dat wordt ook wel freerunnen genoemd. Een sport waar je zo spectaculair en creatief mogelijk van het ene obstakel naar het andere moet springen. “Elk moment dat ik kan, wil ik freerunnen”, vertelt de 11-jarige Joppe met een rood koppie én grote glimlach.

In een masterclass van een half uur leren de kinderen de basis van het freerunnen. Ervaren freerunners laten ze kennismaken in de sport, of helpen de meer ervaren kinderen met het verbeteren van hun bewegingen. Organisator Daan Seegers kijkt tevreden toe. “Super vet! Ik train hier al jaren, het is een droom die uitkomt.”

"Het is nu de perfecte plek."

Al langer gebruikte Seegers samen met andere bevriende freerunners de Beljon-fontein om hun kunsten uit te oefenen. Vaak kwam ter sprake dat het nóg beter zou zijn zonder water. “Het is een hele mooie, maar ook lastige plek. De sprongen zijn heel klein, of juist heel groot. Nu het droog is kunnen we wat extra dingen toevoegen”, legt hij uit. Op de plaats waar normaal het water staat, staan nu grote houten blokken. Met het gemeentehuis om de hoek, wordt een iconische plek nu bezet door freerunners. Een maand lang is de fontein van hen.

Een echte ‘hotspot’, volgens de 12-jarige Giano. “Nu met de dozen is het leuker. Er zijn goede hoogtes en laagtes en het is niet glad.” Daar sluit de 11-jarige Vera zich bij aan. “Ik zag het altijd met water, nu kunnen we ook op de grond.”

"Je ziet het zelfvertrouwen groeien."

Seegers startte met de sport toen er nog geen lessen gegeven werden. Hij leerde veel van filmpjes op YouTube. Nu gebruikt hij zijn kennis en passie om een nieuwe generatie allerlei trucs aan te leren. Toch gaat het daar niet alleen om, vertelt hij. “Het is ook mentaal. Het is eng om naar een muur toe te springen en om ze over die angst heen te helpen.” Door elke training weer een mentale grens op te zoeken, probeert hij het zelfvertrouwen van zijn leerlingen te laten groeien. “Ze gaan rechter opstaan en gaan zelfverzekerder naar huis.”

"Leuker dan met water in de fontein."

De workshops trekken een hoop bekijks. Veel kinderen gaven zich op, maar een aantal sluiten ook nog spontaan aan. Trotse ouders kijken toe hoe hun kinderen grote sprongen maken. “Zo’n leuk gezicht!”, reageert een moeder. “Het is zo nog leuker dan met water in de fontein.”

Als het aan Daan ligt, wordt de fontein nog vaker drooggelegd. Zijn dromen zijn groot. “Ik zou heel graag willen kijken of we hier wedstrijden kunnen organiseren. Met een tribune erbij, dat is het idee.”

